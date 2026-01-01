Settimana di maltempo al Centro-Nord, estate anticipata al Sud

Piogge e fresco al Centro-Nord, sole e clima da piena estate all'estremo Sud: sarà una settimana dai contrasti estremi quella che si è aperta oggi in Italia. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle prossime ore al settentrione potrebbero cadere oltre 150 mm di pioggia, un quantitativo d'acqua superiore a quello che solitamente cade nell'intero mese di maggio. A determinare questa fase di maltempo sarà una vigorosa perturbazione di origine atlantica che sta facendo il proprio ingresso sul nostro Paese a partire dal sud della Francia e dal Mediterraneo occidentale. Questo fronte instabile è trainato e accompagnato da forti venti meridionali, che stanno spingendo enormi quantità di aria calda e molto umida verso il nostro territorio. L'impatto di questa massa d'aria creerà un vero e proprio "dualismo atmosferico". Al nord, in particolare, l'aria umida in risalita andrà a scontrarsi violentemente contro l'ostacolo orografico dell'Appennino tosco-ligure, innescando precipitazioni abbondanti per almeno due giorni soprattutto su queste zone. La massima attenzione ricadrà sui territori più esposti all'impatto delle correnti meridionali: Liguria di Levante, Alta Toscana, Lombardia settentrionale e Friuli. Discorso radicalmente opposto per il meridione e per il versante adriatico, dove prevarranno gli ombrelloni. L'aria calda pompata dai venti da Sud provocherà un aumento graduale ma inesorabile delle temperature. L'apice di questa "fiammata" africana si raggiungerà nel fine settimana: per domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, i termometri potrebbero toccare i 34 gradi a Palermo. Nel dettaglio: - Martedì 5. Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: pioggia sui settori tirrenici, forte in Toscana. Al Sud: molte nubi, poche piogge. - Mercoledì 6. Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali alternati a schiarite. Al Centro: instabile con rovesci sparsi. Al Sud: nuvoloso, ma mite. - Giovedì 7. Al Nord: instabile tra rovesci e schiarite. Al Centro: nubi e schiarite, poche piogge. Al Sud: tra nubi e spazi di sole. Più caldo. Tendenza: leggero miglioramento venerdì. Domenica spesso soleggiata.