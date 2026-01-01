Piemonte, piano da 42 milioni per la formazione tecnica superiore

La Regione Piemonte ha stanziato complessivamente 42,3 milioni di euro con un nuovo atto di indirizzo per la programmazione triennale 2026-2029 dell'offerta di Formazione tecnica superiore, che comprende i percorsi e le attività degli Its Academy (Istituti tecnologici superiori) e i percorsi Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore). I percorsi Ifts sono biennali e prevedono 1800 ore di formazione, delle quali il 35% si svolge in aziende anche estere. Al termine del percorso, gli studenti conseguono un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, riconosciuto a livello nazionale ed europeo (livello Eqf 5), che apre direttamente le porte al mondo del lavoro o consente la prosecuzione degli studi universitari. Gli Its Academy sono più brevi e mirati, con 800 ore post diploma progettati insieme da scuole, enti di formazione, università e imprese. Percorsi che combinano aula e lavoro, formando tecnici specializzati in grado di operare nei processi produttivi e organizzativi delle aziende. L'efficacia di questi percorsi, che lavorano con le aziende e rispondono direttamente alla loro richiesta di competenze, è testimoniata dal fatto che entro un anno il 90% degli studenti trova un lavoro coerente con il percorso di studi che ha svolto. "Con questo piano rafforziamo una scelta chiara: investire sulla formazione tecnica superiore come leva concreta di sviluppo e occupazione - spiega Daniela Cameroni, assessora alla Formazione della Regione Piemonte - Gli Its Academy e i percorsi Ifts rappresentano una risposta efficace ai bisogni reali delle imprese e, allo stesso tempo, un'opportunità vera per i nostri giovani di costruire il proprio futuro senza dover lasciare il territorio".