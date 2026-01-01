Garante detenuti, intensificare tutela della salute mentale in carcere

Dopo che ieri un detenuto si è tolto la vita nella casa circondariale Lorusso e Cotugno, la garante regionale delle persone detenute, Monica Formaiano, esprime "sincero cordoglio ai familiari e profonda preoccupazione per un altro suicidio verificatosi nel carcere di Torino". "Rinnovo il mio appello - prosegue - affinché si intervenga per rafforzare i protocolli di monitoraggio delle situazioni di vulnerabilità per i soggetti più fragili ritenendo la salute delle persone detenute una priorità assoluta". "Intensificare la prevenzione e la tutela della salute mentale, prevedendo i fattori di rischio - conclude - consente di prevenire il ripetersi di simili tragedie e, contestualmente, è sinonimo di garanzia di sicurezza e di tutela della vita e della dignità".