Ferrari, ricavi +3% a 1,8 miliardi, 413 milioni l'utile

Nel primo trimestre 2026 Ferrari ha messo a segno ricavi netti pari a 1.848 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente (+6% a cambi costanti), un utile operativo (Ebit) di 548 milioni, mentre l'utile netto è stato di 413 milioni di euro e l'Ebitda di 722 milioni (+4%). Sono i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al primo trimestre concluso il 31 marzo 2026 annunciati oggi dalla casa di Maranello. "Il mix di prodotto ulteriormente arricchito e la domanda costante di personalizzazioni hanno contribuito ai solidi risultati. Con tali performance e con un portafoglio ordini che si estende ulteriormente verso la fine del 2027, confermiamo la nostra guidance per il 2026", ha affermato Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari. "A soli venti giorni dalla prima mondiale della Ferrari Luce,l'attesa non è mai stata così alta. La Ferrari Luce unisce tante tecnologie straordinarie e la passione di tante persone. È la prova di come tradizione e innovazione possano fondersi per creare qualcosa di unico". Ferrari "ha continuato a registrare una solida crescita nel primo trimestre del 2026, in linea con la traiettoria delineata dalla guidance 2026 e sostenuta da tutte le dimensioni di business, nonostante il contesto geopolitico" recita una nota del gruppo.