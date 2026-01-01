Metro 2 di Torino, domani il via alla gara per la realizzazione

Prende concretamente avvio la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino. La giunta comunale ha deliberato oggi la presa d'atto dell'approvazione, da parte del commissario straordinario dell'opera, del Progetto di fattibilità tecnico-economica della tratta Rebaudengo-Porta Nuova, quella finanziata al momento. E, soprattutto, domani sarà avviata la procedura di gara per l'affidamento delle opere civili, per un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro. Si tratta della gara più corposa e importante che definirà chi realizzerà effettivamente l'opera. Un atto fondamentale che sancisce il primo passo concreto per l'avvio dei cantieri. La Linea 2, nella sua configurazione complessiva, prevede uno sviluppo di circa 28 chilometri e 31 stazioni. Il progetto è stato articolato per tratte funzionali, con priorità alla tratta centrale Rebaudengo-Politecnico, e seguito dell'evoluzione progettuale e dell'adeguamento alle risorse disponibili, l'intervento è stato ulteriormente rimodulato in lotti funzionali, con una prima fase operativa limitata al tratto Rebaudengo- Porta Nuova. Per illustrare l'avvio di questo passo fondamentale e il bando di gara è previsto un punto stampa domani con il sindaco Stefano Lo Russo e il commissario straordinario per l'opera Bernardino Chiaia.