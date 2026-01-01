Schillaci, "su riforma medici di base stanno lavorando le Regioni"

10:49 Mercoledì 06 Maggio 2026

Sulla riforma dei medici di medici di medicina generale, annunciata nei giorni scorsi, "stanno lavorando le Regioni, che stanno elaborando un testo, poi lo vedremo e cercheremo una soluzione nell'interesse soprattutto dei cittadini e per avere una medicina territoriale più moderna". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un evento al Cnel. Sull'ipotesi di una riforma in due fasi, prima con un decreto e poi con un disegno di legge, il ministro ha detto che "ancora si sta elaborando il testo con le Regioni". 

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