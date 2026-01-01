Schillaci, "su riforma medici di base stanno lavorando le Regioni"

Sulla riforma dei medici di medici di medicina generale, annunciata nei giorni scorsi, "stanno lavorando le Regioni, che stanno elaborando un testo, poi lo vedremo e cercheremo una soluzione nell'interesse soprattutto dei cittadini e per avere una medicina territoriale più moderna". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un evento al Cnel. Sull'ipotesi di una riforma in due fasi, prima con un decreto e poi con un disegno di legge, il ministro ha detto che "ancora si sta elaborando il testo con le Regioni".