Riapre per l'estate il forte Bramafam, 500 foto vivificate con l'Ia

Il prossimo martedì 2 giugno inizierà la stagione di apertura del Museo Forte Bramafam di Bardonecchia, nel Torinese, un luogo dove si è cercato di salvare le memorie della storia militare del Regio Esercito, vedendola attraverso i protagonisti. L'elemento di punta del 2026 è un progetto ambizioso che trasformerà il museo in un ponte tecnologico tra passato e presente. Saranno realizzate 50 installazioni che riprodurranno documentari dell'Istituto Luce, e video che riproporranno 700 foto storiche legate agli eventi narrati nel museo. Tra queste, 500 immagini sono state 'vivificate' con l'intelligenza artificiale: non si è voluto mostrare solo delle immagini, ma restituire l'umanità e il movimento a uomini che altrimenti sarebbero rimasti statici nella memoria: una mole di contenuti che su carta avrebbe richiesto spazi immensi. Si aprono così una serie di 'storie' legate alle fortificazioni, alle artiglierie e alle guerre, ma dove sempre emergono i visi di quegli uomini del nostro passato. L'uso dell'intelligenza artificiale e dei video rende la storia più fruibile e 'viva' per le nuove generazioni, con la flessibilità di poter aggiornare i contenuti o creare percorsi tematici diversi senza dover cambiare l'allestimento fisico. Tra i temi raccontati il terzo Alpini e la Madonna del Rocciamelone, le Artiglierie da fortezza del Regio Esercito, La Piazza militare del Moncenisio, Susa ad inizio 900, Le batterie corazzate, Alpini sciatori a Bardonecchia, Folgore e Monterosa tra Moncenisio e Monginevro, Formazione Stellina Giustizia e Libertà. Tra i propositi dell'associazione per gli studi di storia e architettura militare forte Bramafam Bardonecchia vi sono l'apertura del nuovo settore della Galleria di gola e la ricostruzione dell'acquedotto di Forte Bramafam che porterà rifornimento idrico alle Case di Sant'Anna.