Scippato in strada, muore dopo un malore nel Torinese

Un uomo di 60 anni è morto la scorsa sera a Pinerolo, nel Torinese, dopo essere stato scippato dell'incasso della giornata appena sceso dall'auto in piazza Cavour, nel centro cittadino. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sono al lavoro per identificare il responsabile della rapina. Secondo una prima ricostruzione, il sessantenne, titolare di un'attività di prodotti alimentari a Bricherasio, era arrivato poco prima delle 19 in piazza Cavour a bordo della sua Jeep con l'intenzione di depositare il denaro in banca. Appena sceso dall'auto, sarebbe stato avvicinato da almeno una persona che gli ha strappato una cassetta contenente gli incassi della giornata, per poi fuggire. L'uomo avrebbe avuto la forza di chiamare i carabinieri e raccontare quanto accaduto. All'arrivo dei militari dell'Arma si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo senza riuscire a salvargli la vita.