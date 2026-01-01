Fondazione Crt: 7 milioni per il progetto del Valentino

Sette milioni da Fondazione Crt per la riqualificazione del Valentino. Il contributo erogato ha lo scopo di rafforzare ulteriormente uno dei principali progetti di rigenerazione urbana della città ed è stato approvato dalla Giunta comunale dando il via libera allo schema di addendum alla convenzione tra Città e Fondazione Crt nell'ambito del progetto Torino cambia: spazi che uniscono. "La riqualificazione del parco del Valentino e la nuova Biblioteca Civica Centrale - dice il Stefano Lo Russo - sono progetti su cui come amministrazione abbiamo investito e crediamo moltissimo. La collaborazione strategica con la Fondazione Crt in una logica di sistema e collaborazione tra pubblico e privato, si inserisce in un percorso istituzionale condiviso che ha l'obiettivo di aiutarci a valorizzare al meglio questa area in trasformazione come nuovo fulcro di partecipazione, cultura, innovazione della città". "La Fondazione Crt - afferma la presidente Anna Maria Poggi - mette a disposizione ulteriori 7 milioni di euro, attraverso il fondo accantonamenti legato ai ritorni fiscali,che consentiranno di completare la nuova Biblioteca Civica Centrale, sia per la parte strutturale sia per gli arredi, e di garantire la piena accessibilità del nuovo Polo del Valentino". Nel dettaglio, il contributo sarà destinato a finanziare l'allestimento degli arredi della bblioteca, lo sviluppo e la realizzazione di un sistema integrato di identità visiva, segnaletica, wayfinding e orientamento che coniugherà le diverse vocazioni del nuovo polo, culturali, universitarie, artistiche, turistiche, sportive e di valorizzazione del fiume Po. E ancora: il completamento dei lavori della biblioteca, del Teatro Nuovo e delle opere che garantiranno piena accessibilità al polo del Valentino dai nuovi attracchi della navigazione fluviale full electric lungo il Po.