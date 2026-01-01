Ricca (Lega), insicurezza nelle città governate da Pd e M5s

"Quanto accaduto ieri sera al commerciante di Pinerolo, deceduto per un malore in seguito a uno scippo mentre stava depositando in banca l'incasso della giornata, è sconcertante". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte, interviene sulla morte del sessantenne deceduto dopo uno scippo. "Una vicenda molto triste che testimonia una volta di più quanto ormai nelle città governate da Pd e Cinque Stelle l'unica certezza che hanno i cittadini è quella di vivere nella più totale insicurezza. Violenze e rapine avvengono alla luce del giorno, a Pinerolo come a Torino, segno che chi delinque si sente forte di una presunta impunità", aggiunge Ricca. "Le persone sono stanche, meritano più sicurezza e il diritto di poter andare a lavorare senza il terrore di essere prese di mira dai criminali di turno", conclude il capogruppo della Lega.