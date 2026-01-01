Piemonte, dalla Regione 340mila euro per le scuole di montagna

La Regione Piemonte attiva un nuovo intervento a sostegno dei territori montani con un bando che destina 340mila euro per l'anno scolastico 2026/2027 alla riorganizzazione delle pluriclassi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. La misura si inserisce nel quadro della delibera del marzo scorso che prevede azioni per il mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane più marginali e per la razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse. Il bando consente di finanziare il parziale sdoppiamento delle pluriclassi, coprendo i costi per personale scolastico aggiuntivo o per l'estensione dell'orario di servizio, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei docenti e migliorare la qualità della didattica. Destinatarie della misura sono le Unioni Montane piemontesi, che presentano la domanda in collaborazione con gli istituti scolastici. A queste risorse si aggiungerà un'integrazione di circa 400mila euro destinata sia a rafforzare la dotazione sulle pluriclassi sia a consentire l'attivazione del mantenimento del servizio scolastico nei territori montani più fragili. "Alle richieste dei territori - afferma l'assessore alla Montagna, Marco Gallo - rispondiamo con atti concreti. Con le risorse già stanziate e con l'integrazione prevista rafforziamo la capacità di azione della Regione. L'obiettivo è garantire continuità e qualità del servizio scolastico, sostenere le famiglie e contribuire alla tenuta sociale delle comunità montane". Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale Findom entro il 19 giugno.