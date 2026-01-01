Csi presenta il primo Decalogo per la sovranità digitale

Il Csi ha presentato oggi a Torino il primo Decalogo per la sovranità digitale, pensato per supportare le pubbliche amministrazioni nel governo consapevole di dati, infrastrutture e tecnologie. L'occasione è stata l'evento 'Sovranità digitale: governare dati, infrastrutture e innovazione', momento di confronto sui principali scenari della trasformazione digitale e sulle sfide che gli enti pubblici affrontano nella progettazione, gestione ed evoluzione dei servizi digitali. Il Decalogo nasce dall'esperienza maturata sul campo nella progettazione e gestione di sistemi digitali complessi e non propone modelli teorici, ma "principi pratici per governare infrastrutture e dati, favorire l'adozione di standard aperti e open source, ridurre le dipendenze tecnologiche, garantire l'interoperabilità delle soluzioni, promuovere la condivisione tra amministrazioni e assicurare un uso responsabile dell'Ia". Ampio spazio è dedicato allo sviluppo delle competenze interne alla pubblica amministrazione, alla resilienza e continuità operativa dei sistemi e alla sostenibilità delle scelte tecnologiche. Il documento, disponibile sul sito del Csi, si rivolge anche a università, centri di ricerca, imprese e soggetti che collaborano con il settore pubblico. "Con questa iniziativa - ha sottolineato Per Pietro Pacini, direttore generale Csi Piemonte - il Csi conferma il proprio ruolo di partner tecnologico del sistema pubblico, mettendo a disposizione il primo Decalogo per la sovranità digitale come strumento concreto per accompagnare le amministrazioni in scelte tecnologiche consapevoli e sostenibili".