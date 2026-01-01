Stellantis, terzo centro smontaggio veicoli a Casablanca

Il gruppo Stellantis ha inaugurato a Casablanca (Marocco) il primo centro di smontaggio veicoli dell'area MEA e il terzo a livello mondiale dopo quelli di Torino e San Paolo, in Brasile. Sviluppato attraverso SUSTAINera, la business unit dedicata all'economia circolare, il nuovo impianto marocchino non ha soltanto una funzione locale, ma rappresenta un tassello strategico per lo sviluppo delle attività di circular economy dell'intera regione con l'obiettivo di accelerare la creazione di un ecosistema strutturato e scalabile dedicato alla gestione dei veicoli a fine vita. Concepito come un vero sito industriale, il centro supporta l'organizzazione dei flussi dei veicoli a fine vita in Marocco, ampliando al tempo stesso la disponibilità di ricambi originali riutilizzabili e perfettamente funzionanti per la rete post-vendita Stellantis e per le piattaforme digitali dedicate. Le attività comprendono l'approvvigionamento e lo smontaggio dei veicoli fuori uso, la vendita di componenti usati e il recupero di materiali destinati al riciclo. Con un investimento di 1,6 milioni di euro, il sito da 6.000 metri quadrati potrà gestire fino a 10.000 veicoli ogni anno, generando circa 150 posti di lavoro diretti e indiretti. L'obiettivo è trasformare componenti, materiali e batterie recuperate in nuove risorse ad alto valore aggiunto, consolidando un modello di economia circolare sostenibile e replicabile in tutta la regione.