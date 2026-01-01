Ricca (Lega), "Torino bloccata da corteo, un criceto organizzerebbe meglio"

"Se a qualcuno degli amministratori della nostra città sembra normale che per una protesta sindacale si blocchi il traffico cittadino in una giornata lavorativa, batta un colpo. Le stiamo vedendo davvero tutte da Lo Russo e soci: non basta il tema della sicurezza, adesso l'incapacità totale di gestire Torino è visibile anche dal modo in cui si perde il controllo su una manifestazione indetta contro la riforma degli istituti tecnici". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte. "Legittimo - aggiunge Ricca - scendere in piazza per portare avanti le proprie idee, ma è evidente che, per la parte che avrebbe dovuto interessare il Comune, un criceto avrebbe saputo organizzare meglio la viabilità cittadina".