Amich (FdI), decreto decisivo per logistica Alessandria

"La Camera ha approvato definitivamente, con voto di fiducia, il decreto-legge in materia di commissari straordinari e concessioni, un provvedimento strategico che accelera opere infrastrutturali decisive per la competitività del Paese e dei territori. Per la provincia di Alessandria si tratta di una notizia particolarmente importante. Il decreto rafforza infatti il percorso di sviluppo del polo logistico alessandrino, infrastruttura centrale per il Nord-Ovest e per i collegamenti europei, con ricadute concrete in termini di occupazione, attrazione di investimenti, crescita economica e potenziamento della rete dei trasporti e della logistica". Ad affermarlo è il deputato Enzo Amich (Fdi). "È anche l'ennesima dimostrazione dell'attenzione concreta che il Governo Meloni ha riservato in questi anni al nostro territorio - aggiunge il parlamentare -, attraverso un lavoro condiviso e costante portato avanti insieme al collega on. Riccardo Molinari, che ha seguito con particolare attenzione il dossier relativo al polo logistico alessandrino. Il provvedimento introduce strumenti più efficaci per superare ritardi burocratici e frammentazione decisionale, rafforzando il ruolo dei commissari straordinari e delle grandi società pubbliche come Rfi e Anas, con l'obiettivo di garantire tempi certi e opere finalmente realizzabili. Una scelta di responsabilità che punta a modernizzare l'Italia attraverso infrastrutture sicure, efficienti e diffuse". "Per questo - conclude - appare grave e politicamente miope la scelta di Pd, M5s e Avs di votare contro un decreto che contiene misure concrete anche per il nostro territorio. Ancora una volta le opposizioni hanno preferito il pregiudizio ideologico agli interessi di cittadini e imprese".