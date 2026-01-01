Carcere Torino: rissa sfiorata e tentata evasione

Maxi rissa sfiorata tra detenuti, droga, cellulari sequestrati e un tentativo di evasione sventato. È quanto denuncia l'Osapp nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove ieri si sono verificati diversi episodi all'interno dei padiglioni B e C. Nella tarda serata, durante la conta nella settima sezione del padiglione B, il personale si è accorto dell'assenza di un detenuto straniero e della presenza di un manichino nel letto al suo posto. Sono così scattate le ricerche. Il detenuto, nascosto dietro la panetteria dell'istituto nel tentativo di evadere durante la notte, è stato individuato grazie alle telecamere della sala regia e bloccato dagli agenti del servizio notturno. Secondo il sindacato della polizia penitenziaria, sempre ieri intorno alle 13.30 nella decima sezione del blocco C è scoppiata una forte tensione tra detenuti di origine egiziana, "verosimilmente per un regolamento di conti". Alcuni sarebbero arrivati alle mani e si è rischiato il coinvolgimento di una ventina di detenuti in una maxi rissa, evitata dall'intervento degli agenti della polizia penitenziaria. "Da tempo denunciamo come il carcere torinese sia divenuto un vero 'supermarket della droga' e centro di comunicazioni abusive - dichiara il segretario generale Osapp Leo Beneduci -. Oggi il carcere di Torino rappresenta un serio problema di ordine pubblico".