SchoolVision 2026, finali a Torino con 15 scuole

Torna a Torino SchoolVision, il song contest delle scuole superiori italiane ispirato all'Eurovision. Questa mattina la presentazione dell'edizione 2026 si è tenuta nella Sala Carpanini di Palazzo Civico, con gli interventi dell'assessora alle Politiche giovanili della Città di Torino Carlotta Salerno, della consigliera metropolitana Caterina Greco, del presidente di GenZnow Giulio Rigazio, della city manager Beatrice Periolo e del direttore artistico Michele Iuliano. La finale è in programma sabato al Pala Ruffini. In gara ci saranno 15 scuole finaliste selezionate tra 65 istituti partecipanti, con il coinvolgimento complessivo di 366 studenti e 72 band. Nato a Torino nel 2022 con il nome di ToVision e diventato poi SchoolVision, il progetto è organizzato dall'associazione GenZnow, composta da under 25, e punta ad avvicinare gli studenti al mondo della musica e dello spettacolo attraverso contest, workshop e attività formative. "SchoolVision non è solo un evento, ma un progetto di cui la Città è più che fiera - dice Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino -. Nel quinto anno consecutivo di collaborazione confermiamo che la squadra di GenZnow è capace di stupirci sempre di più, creando uno show pensato appositamente per i giiovani". A condurre la serata saranno Samara Tramontana e Samu Mara, volti di Rds Next, mentre tra gli ospiti sono previsti i cantanti Vale Pain e Will. Nel corso dell'anno gli studenti hanno partecipato anche ai 'Backstage days', laboratori e workshop dedicati alle professioni dello spettacolo, inseriti in un protocollo d'intesa triennale firmato da GenZnow con Città di Torino, Città Metropolitana e Fondazione per la Cultura Torino.