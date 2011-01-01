Il 90% dei Pronto Soccorso sotto organico, nel 70% pazienti in barella

Nove Pronto Soccorso su dieci (89%) sono sottorganico e sono costretti a integrare il personale per garantire la copertura dei turni, facendo ricorso a medici gettonisti, prestazioni aggiuntive e contratti libero-professionali. Solo l'11% delle strutture dichiara invece un organico adeguato. Nel 29% dei casi si continua inoltre a utilizzare agenzie di servizi, nonostante le indicazioni ministeriali. Non solo, il 70% dei Pronto Soccorso segnala la presenza quotidiana di pazienti in attesa di posto letto in barella (boarding), con un'attesa media di 23 ore, mentre solo il 30% non registra il problema. Sono i principali dati dell'indagine istantanea della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (Simeu), condotta su circa 3 milioni di accessi ai Pronto Soccorso nel 2025 e che sarà presentata in occasione del XIV Congresso nazionale a Napoli, per i 25 anni della società scientifica. Il giorno 5 maggio 2026 Simeu ha condotto l'indagine istantanea su un campione di Pronto Soccorso italiani, corrispondente a circa 3 milioni di accessi nel corso del 2025. I risultati, per quanto limitati al campione esaminato, precisa la Società scientifica, restituiscono una fotografia sufficientemente realistica delle condizioni in cui operano attualmente i Pronto Soccorso. Rispetto al ricorso ai gettonisti, secondo Simeu "non è più accettabile" come modello strutturale. "La scelta dei medici gettonisti nasce come soluzione flessibile e talvolta economicamente vantaggiosa per garantire la copertura dei servizi, ma si afferma soprattutto dove mancano alternative stabili nel sistema pubblico - spiega Alessandro Riccardi, presidente della Simeu - quando invece esistono condizioni organizzate e attrattive, il ricorso a queste figure tende a ridursi". Per Simeu la risposta non può essere episodica ma strutturale: "servono interventi su retribuzioni, riconoscimento professionale, tutele previdenziali e valorizzazione della natura usurante del lavoro, oltre a un miglioramento complessivo delle condizioni organizzative". L'indagine segnala anche un aumento degli accessi del 3% rispetto al 2024 e di oltre il 6% rispetto al 2023, a fronte di ricoveri stabili al 13%. Resta centrale la criticità del boarding, che oltre a congestionare i reparti ,"lede la dignità dei pazienti e danneggia il sistema stesso perché è causa di abbandoni dall'emergenza-urgenza per un vero e proprio danno morale sugli operatori". Per Riccardi, "sebbene Simeu sia convinta che la soluzione al problema debba essere di sistema, in primis di adeguamento dei posti letto per acuti rispetto alle esigenze, qualsiasi soluzione deve essere intrapresa per evitare lo stazionamento in barella in Pronto Soccorso di malati destinati ad un ricovero." Sul fronte dell'integrazione tra Pronto Soccorso e rete territoriale emerge poi un quadro disomogeneo. I ricoveri diretti in strutture territoriali, come ospedali di comunità e case di riposo, restano marginali: rappresentano lo 0,7% del totale degli accessi nel 2025 tra i centri che riescono a fornire il dato. Restano difficoltà di monitoraggio: nel 38% dei Pronto Soccorso il dato non è disponibile o viene dichiarato nullo, segnalando una "zona d'ombra" nella programmazione dei flussi. Sul piano organizzativo, la collaborazione con la sanità territoriale risulta stabile e strutturata solo nel 36% dei casi, mentre nel restante 64% è sporadica o assente. Più equilibrato ma comunque fragile il rapporto con i servizi sociali: metà dei Pronto Soccorso dichiara una cooperazione efficace, mentre l'altra metà segnala un'assenza di integrazione operativa. "La continuità assistenziale tra ospedale e territorio è il pilastro del futuro del Servizio sanitario nazionale - conclude Riccardi - ma senza sistemi di rilevazione e integrazione efficaci la pressione sui Pronto Soccorso diventerà insostenibile".