Stellantis e Leapmotor puntano ad ampliare partnership strategica

Stellantis e la cinese Leapmotor hanno intenzione di rafforzare la partnership strategica, sulla scia del successo iniziale della collaborazione. Le prime notizie riguardano la Spagna, ma nell'Investor Day potrebbero annunciare altre attività comuni in Europa. Aumenterà significativamente la produzione nella fabbrica Stellantis di Saragozza con il C-Suv Bev di Opel, previsto nel 2028 e sarà rafforzato lo stabilimento di Villaverde a Madrid, a cui potrebbe essere assegnato un nuovo modello Leapmotor dalla prima metà 2028. La proprietà del sito di Madrid passerà alla jv Leapmotor International controllata al 51% da Stellantis. Nel sito Stellantis di Figueruelas, a Saragozza - storico stabilimento Opel in cui dal 1982 sono stati prodotti oltre 10 milioni di Opel Corsa - il nuovo C-Suv Bev di Opel si aggiungerà all'attuale produzione della Peugeot 208 e della Lancia Ypsilon. Già nel 2026 potrebbe arrivare anche la produzione del C-Suv B10. Il nuovo C-suv Bev di Opel beneficerebbe anche di componenti di provenienza Leapmotor International altamente competitivi che renderebbero più accessibili i modelli elettrici in Europa. Stellantis e Leapmotor collaboreranno anche nel settore degli acquisti, attraverso Leapmotor International, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dei prezzi sfruttando l'ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia, valorizzando anche le capacità della supply chain europea. Il progetto di assegnare un nuovo modello Leapmotor dalla prima metà del 2028 dà un futuro allo stabilimento a Villaverde a Madrid dove è prevista la conclusione della produzione della Citroën C4. La produzione a Villaverde sarebbe in linea con i requisiti del "Made in Europe" e i veicoli verrebbero commercializzati da Leapmotor International nel mercato europeo, in Medio Oriente e Africa.