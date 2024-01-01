Abi Piemonte, imprese solide ma pesano incertezze globali

E' positivo l'andamento del credito in Piemonte: i settori produttivi dimostrano una buona tenuta economico-finanziaria, grazie a una gestione prudente e fondamentali solidi. Tuttavia, tensioni geopolitiche, dinamiche inflattive ed eventuali politiche monetarie restrittive rappresentano elementi di criticità con impatti sullo sviluppo dell'economia reale. È quanto emerso dalla riunione della Commissione regionale Abi Piemonte, a Torino, in cui la vicepresidente Paola Garibotti ha sostenuto "l'importanza di un'azione coordinata tra Istituzioni e mondo bancario quale elemento chiave per accompagnare il tessuto produttivo piemontese in una fase complessa, valorizzandone la resilienza e sostenendone la competitività nel medio-lungo periodo". Dai più recenti aggiornamenti congiunturali della Banca d'Italia, a gennaio 2026 l'ammontare dei prestiti bancari all'economia locale è stato pari a 106 miliardi di euro; le imprese finanziate con 47 miliardi e le famiglie con 45 miliardi; le sofferenze lorde a 1,6 miliardi (pari all'1,5% del totale dei finanziamenti); il totale depositi a 138 miliardi, segno di una costante fiducia dei risparmiatori. Il direttore generale di Finpiemonte, Mario Alparone ha evidenziato "l'opportunità di sinergie settoriali per consolidare e ampliare gli strumenti di finanza agevolata", ricordando, in merito, la recente operazione di basket bond per pmi e mid cap, fino a 75 milioni di euro per favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento e supportare piani di crescita.