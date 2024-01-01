Fiom, Stellantis annuncia investimenti e nuove produzioni fuori dall'Italia

"Mentre in Italia la situazione di tutti gli stabilimenti Stellantis continua ad essere critica se non emergenziale, come a Cassino, oggi l'azienda, nell'ambito della joint venture con Leapmotor, annuncia l'avvio di produzioni cinesi negli stabilimenti spagnoli di Saragozza e Madrid. Questo conferma la necessità di iniziare un confronto, promosso dal governo, con Stellantis prima della presentazione del piano industriale prevista per il 21 maggio, in cui saranno rese note le linee strategiche del nuovo piano senza alcun confronto che garantisca il futuro dei siti italiani e dei lavoratori". E' il commento di Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità e Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil. "L'amministratore delegato di Stellantis sarà audito dal Parlamento il 17 giugno - ricordano Lodi e D'Alessio - quasi un mese dopo l'Investor Day, mentre non è previsto nessun incontro con le lavoratrici e i lavoratori. Chiediamo l'intervento della presidente del Consiglio per convocare le parti a Palazzo Chigi. La situazione di Stellantis e dell'intero settore è in progressivo peggioramento, con ricadute pesanti anche per le aziende della componentistica. E' il tempo dell'individuazione di soluzioni concrete per salvare i lavoratori dell'auto in Italia. Chiediamo a Palazzo Chigi di realizzare un accordo che preveda investimenti da parte di Stellantis e di nuove case produttrici di auto in Italia per rilanciare ricerca, sviluppo, produzione e occupazione".