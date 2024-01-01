Piemonte, giunta approva 97 interventi contro il rischio idrogeologico

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il quarto piano di interventi di manutenzione idraulica: sono 97 gli interventi programmati. Saranno movimentati 897mila metri cubi di materiale per realizzare opere di manutenzione degli alvei, consolidamento delle sponde e riduzione del rischio di esondazione, per prevenire alluvioni e frane dovute a eventi metereologici estremi e non dover ricorrere a procedure emergenziali. "La sicurezza del territorio - ha dichiarato Mauro Fava (Fi), Presidente della II Commissione consiliare regionale Pianificazione Territoriale - non si improvvisa quando arriva un'alluvione, si costruisce ogni giorno con programmazione, manutenzione e scelte concrete. L'approvazione del quarto programma regionale di manutenzione dei corsi d'acqua è una risposta seria, strutturata e lungimirante ai cambiamenti climatici e al crescente rischio idrogeologico che interessa il nostro Piemonte". Fava ha spiegato anche come il Piemonte, con questo programma, stia consolidando un modello unico a livello nazionale: "Nei primi tre programmi sono già stati realizzati 130 interventi, sono stati movimentati oltre 1 milione e 344 mila metri cubi di materiale e sono stati generati circa 930 mila euro di risorse, interamente reinvestite sul territorio. È la dimostrazione che buona politica e buona amministrazione possono camminare insieme". Tra i territori interessati dagli interventi figurano Cuorgnè, Front, Pont Canavese, Sparone, Traves, Valchiusa e Venaus, Comuni strategici per la tutela delle aree montane e vallive.