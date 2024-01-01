Inps, in Piemonte già liquidato il 62% delle domande di bonus per i nuovi nati

Sono state già liquidate per il 62% le domande presentate in Piemonte per l'erogazione del bonus nuovi nati, il contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Lo comunica l'Inps sottolineando che "i pagamenti stanno avvenendo progressivamente in base all'ordine di arrivo delle richieste e alle verifiche previste dalla normativa vigente". In base ai dati reperibili al 7 maggio, le domande pervenute sono 65.648. Di queste, per ora, ne sono state accolte 52.199. E' stato disposto il pagamento per 40.932 L'Inps ricorda che "per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell'Assegno Unico e Universale, non superiore a 40 mila euro". La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall'evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). La presentazione oltre il termine comporta la decadenza dal diritto al bonus.