Arrobbio presidente della Fondazione Cr Alessandria

Paolo Arrobbio è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ad eleggerlo all'unanimità, oggi, il nuovo Consiglio di amministrazione, riunitosi per la prima volta. Succede a Luciano Mariano, morto il 15 aprile. Vicepresidente è Domenico Mercogliano; completano il CdA Roberto Livraghi, Luigi Bonzano e Rossana Balduzzi. "Assumere la guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - dichiara Arrobbio - è per me un grande onore e una forte responsabilità. Nel corso della mia carriera di dirigente di banca e, poi, amministratore di aziende del settore multiutility, ho operato a lungo in città e provincia e ben conosco esigenze e potenzialità delle nostre comunità e del territorio. E il ruolo fondamentale della Fondazione sul fronte economico, ma anche culturale e di coesione sociale". Arrobio ha rivolto un pensiero "all'amico Luciano Mariano, che in questi anni ha saputo distinguersi con una guida attenta, rigorosa e illuminata di questo ente".