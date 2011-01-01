Anbi, bene l'innalzamento di 15 cm del livello del Lago Maggiore

L'associazione dei consorzi di bacino Anbi esprime in un comunicato "soddisfazione per la decisione dell'Autorità di Bacino del Po di elevare sperimentalmente di 15 centimetri (da 1,25 a 1,40 metri sullo zero idrometrico di Sesto Calende), il limite massimo di regolazione del lago Maggiore, al fine di incrementare la riserva d'acqua nello specchio lacustre", a scopo di irrigazione. L'innalzamento estivo del livello del lago Maggiore, dal 15 marzo al 15 settembre, era stato deciso nel dicembre 2021 dall'Autorità di bacino del Po, in via sperimentale dal 2022 al 2026. I comuni rivieraschi del lago aveva fatto ricorso contro l'innalzamento, sostenendo che riduceva le spiagge, dannneggiava il turismo e aumentava il rischio di allagamenti. Il ricorso era stato respinto prima dal Tribunale delle Acque di Milano e poi dalla Cassazione. Per l'Anbi, il provvedimento "assume particolare rilevanza per il sistema agricolo di valle, offrendo garanzia d'acqua e quindi di reddito su una superficie di circa 300.000 ettari di produzione agroalimentare d'eccellenza, in particolare per la filiera del riso". "L'innalzamento del livello massimo del lago - commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Anbi - costituisce un concreto intervento di adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la resilienza del territorio agli eventi di scarsità idrica, garantendo al contempo anche una significativa produzione di energia rinnovabile." L'innalzamento secondo l'associazione "non comporta alcun pericolo: la misura è il risultato di un approfondito percorso tecnico-scientifico, condiviso fra tutte le Istituzioni competenti ed è accompagnata da sistemi di monitoraggio costante e da protocolli di gestione".