A Torino dieci anni di unioni civili, domani la celebrazione istituzionale

A dieci anni dall'approvazione della Legge 76 dell'11 maggio 2016, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", la Città di Torino promuove un momento istituzionale di celebrazione e riflessione dal titolo "Torino, 10 anni di Unioni civili". L'evento si terrà domani a Palazzo Civico e sarà dedicato alle coppie che nel 2016 hanno scelto di unirsi civilmente. A Torino, l'andamento delle unioni civili negli ultimi dieci anni evidenzia un forte avvio nel biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge, con 101 unioni costituite nel 2016 e un picco di 155 nel 2017. Dopo una fase di assestamento, segnata anche dal calo del 2020 (42 unioni, in un contesto condizionato dall'emergenza pandemica), i numeri hanno progressivamente ripreso a crescere fino a raggiungere nuovamente valori elevati negli ultimi anni: 99 unioni nel 2024 e 90 nel 2025. Nel 2023 si registrano 41 trascrizioni di unioni costituite fuori Torino, mentre le trascrizioni estere raggiungono il valore più alto nel 2024 con 38 casi. Il numero degli scioglimenti rimane contenuto, con un massimo di quattordici casi nel 2023, a fronte delle decine di nuove unioni costituite ogni anno. Ad accogliere le coppie domani sarà il sindaco, Stefano Lo Russo, che poi consegnerà loro una pergamena commemorativa, quale simbolico riconoscimento del loro percorso e del valore sociale delle unioni civili. Sul palco interverranno inoltre Margherita Jannon del coordinamento Torino Pride e Maurizio Gelatti del comitato Torino Europride 2027. Alla cerimonia, organizzata in collaborazione con il servizio Lgbt della Città di Torino, saranno presenti gli assessori ai Diritti e ai Servizi Anagrafici, Jacopo Rosatelli e Francesco Tresso, insieme a rappresentanti delle associazioni Lgbt+ attive sul territorio cittadino.