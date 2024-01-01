Banco Alimentare, quasi 10mila tonnellate di cibo distribuite nel 2025

16:56 Venerdì 08 Maggio 2026

Nel 2025 il Banco Alimentare del Piemonte ha distribuito quasi 10mila tonnellate di cibo. Lo certifica il Bilancio Sociale, presentato oggi a Torino alla presenza del vicepresidente della Regione Maurizio Marrone e dell'assessore alle Politiche sociali del Comune, Jacopo Rosatelli. Con 9.664 tonnellate di alimenti raccolti nel corso del 2025 e distribuiti a 111.026 persone in difficoltà tramite 560 organizzazioni partner, il Banco Alimentare ha fatto registrare un aumento di 2.136 tonnellate raccolte rispetto al 2024, pari a una variazione positiva del 28,4%. Fra le novità, un cambio i governance: Francesco Rondinelli, manager con consolidata esperienza internazionale nei settori automotive e industriale, è il nuovo presidente; Giovanni Basso il nuovo direttore. Prendono il posto di Salvatore Collarino, che lascia dopo tre mandati, e di Vilma Soncin, che rimarrà come responsabile della Colletta Alimentare anche nel 2026. "Accolgo con estrema gratitudine - dichiara Rondinelli - il testimone di un'esperienza significativa come il Banco Alimentare. Intendiamo lavorare lungo l'intera filiera agroalimentare, per aumentare il recupero delle eccedenze e generare valore sociale attraverso la donazione. Vogliamo inoltre creare luoghi e percorsi capaci di accompagnare le persone verso il superamento delle condizioni di indigenza. Il nostro obiettivo è duplice: rispondere ai bisogni immediati, e allo stesso tempo costruire percorsi che aiutino le persone in difficoltà a recuperare autonomia". I 9.664.000 chilogrammi di alimenti distribuiti nel corso del 2025, considerando una valorizzazione media del mix di prodotti pari a 3,15 euro al chilogrammo, hanno un valore stimato di 30 milioni e 441.600 euro, a fronte di un costo operativo totale di 1 milione e 451.310 euro. Significativi anche i dati dell'impatto ambientale, legato al recupero di 5.339 tonnellate di alimenti destinati allo spreco, che consente di evitare la produzione di un equivalente quantitativo di rifiuti e l'immissione sul mercato di ulteriori beni necessari a soddisfare il fabbisogno degli assistiti.

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