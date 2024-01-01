Banco Alimentare, quasi 10mila tonnellate di cibo distribuite nel 2025

Nel 2025 il Banco Alimentare del Piemonte ha distribuito quasi 10mila tonnellate di cibo. Lo certifica il Bilancio Sociale, presentato oggi a Torino alla presenza del vicepresidente della Regione Maurizio Marrone e dell'assessore alle Politiche sociali del Comune, Jacopo Rosatelli. Con 9.664 tonnellate di alimenti raccolti nel corso del 2025 e distribuiti a 111.026 persone in difficoltà tramite 560 organizzazioni partner, il Banco Alimentare ha fatto registrare un aumento di 2.136 tonnellate raccolte rispetto al 2024, pari a una variazione positiva del 28,4%. Fra le novità, un cambio i governance: Francesco Rondinelli, manager con consolidata esperienza internazionale nei settori automotive e industriale, è il nuovo presidente; Giovanni Basso il nuovo direttore. Prendono il posto di Salvatore Collarino, che lascia dopo tre mandati, e di Vilma Soncin, che rimarrà come responsabile della Colletta Alimentare anche nel 2026. "Accolgo con estrema gratitudine - dichiara Rondinelli - il testimone di un'esperienza significativa come il Banco Alimentare. Intendiamo lavorare lungo l'intera filiera agroalimentare, per aumentare il recupero delle eccedenze e generare valore sociale attraverso la donazione. Vogliamo inoltre creare luoghi e percorsi capaci di accompagnare le persone verso il superamento delle condizioni di indigenza. Il nostro obiettivo è duplice: rispondere ai bisogni immediati, e allo stesso tempo costruire percorsi che aiutino le persone in difficoltà a recuperare autonomia". I 9.664.000 chilogrammi di alimenti distribuiti nel corso del 2025, considerando una valorizzazione media del mix di prodotti pari a 3,15 euro al chilogrammo, hanno un valore stimato di 30 milioni e 441.600 euro, a fronte di un costo operativo totale di 1 milione e 451.310 euro. Significativi anche i dati dell'impatto ambientale, legato al recupero di 5.339 tonnellate di alimenti destinati allo spreco, che consente di evitare la produzione di un equivalente quantitativo di rifiuti e l'immissione sul mercato di ulteriori beni necessari a soddisfare il fabbisogno degli assistiti.