Rubano gratta e vinci, 4 arrestati nel Torinese

I carabinieri della compagnia di Chivasso (Torino) hanno arrestato quattro uomini originari della Georgia, di età compresa tra i 35 e i 58 anni, autori di un furto di 127 gratta e vinci da una tabaccheria di Robella d'Asti, nella mattinata di giovedì 7 maggio. I quattro, poco dopo il furto, sono stati intercettati dai militari dell'Arma lungo la provinciale 590 della Val Cerrina, all'altezza di Lauriano, nel chivassese. A destare sospetto il tentativo di una repentina fuga dei quattro al momento dell'alt. Prima di essere fermati, gli stessi hanno anche tentato anche di disfarsi di una parte dei biglietti, in seguito recuperati dai carabinieri e sottoposti a sequestro. Trasferiti in carcere a Ivrea, ora dovranno rispondere di furto aggravato.