Gtt, "sicurezza del servizio una priorità assoluta"

"In riferimento ad alcune notizie pubblicate nelle scorse ore e relative all'incidente che giovedì scorso ha coinvolto due mezzi del Gruppo in Piazza Solferino, a Torino, l'azienda ritiene doveroso precisare che eventuali ricostruzioni basate su testimonianze anonime non possono essere considerate, di per sé, elementi sufficienti a supportare accuse o valutazioni di particolare gravità". Così Gtt in una nota. "Gtt - si legge - trasporta ogni anno oltre 300 milioni di passeggeri attraverso una rete complessa che coinvolge quotidianamente centinaia di mezzi e migliaia di lavoratori. In questo contesto, la sicurezza del servizio rappresenta una priorità assoluta ed è garantita attraverso rigorosi standard operativi e procedure di controllo tra le più avanzate del settore del trasporto pubblico locale. Tutti i mezzi in servizio sono sottoposti a collaudi, verifiche tecniche e attività manutentive periodiche previste dalla normativa e disciplinate da specifici protocolli aziendali. Allo stesso modo, qualsiasi anomalia operativa - anche solo presunta - o episodio rilevante viene immediatamente analizzato attraverso procedure interne chiare e codificate, ben conosciute da tutto il personale direttamente coinvolto nelle attività del Tpl. L'azienda continua quindi a collaborare con la massima trasparenza con le strutture competenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, evitando al tempo stesso conclusioni affrettate che rischiano di alimentare interpretazioni non supportate da elementi oggettivi. In questo senso, Gtt respinge con fermezza qualsiasi tentativo di mettere in discussione, in assenza di evidenze accertate, la professionalità e la competenza dei propri conducenti".