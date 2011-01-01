Vacanze in bici per 11 milioni di italiani

Saranno oltre 11 milioni gli italiani che utilizzeranno una bicicletta durante le loro vacanze estive. E' la previsione di Confturismo-Confcommercio, "un dato in forte ascesa - sottolinea un comunicato - che vede 4.6 milioni di appassionati pronti a portarla da casa (+0,6 milioni rispetto al 2023) mentre altri 6.6 milioni la noleggeranno sul posto nelle prossime vacanze (+1,1 milioni rispetto allo scorso anno)". È la "febbre da bici" che ormai contagia gli italiani nelle loro vacanze e che ogni anno si ravviva in occasione del Giro d'Italia. Con l'avvio della 109esima edizione del Giro d'Italia, i dati dell'Osservatorio Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg fotografano un movimento in continua crescita, "che non riguarda solo la dimensione esperta del cicloturismo ma anche la riscoperta più generale di un modo diverso di vivere le vacanze, tra mobilità dolce e contatto con la natura". Non è un caso che, sempre secondo i dati di Confturismo-Confcommercio, "quasi 1 italiano su 4 dichiari che proprio attraverso le immagini della Corsa Rosa ha scoperto nuove destinazioni per le proprie vacanze (23%). Il Giro d'Italia è infatti un formidabile volano per il turismo interno. Se più di 1 italiano su 2 (54%) ha assistito dal vivo, almeno una volta ad una tappa, ben il 12% dichiara che si è spostato in una località del Giro appositamente per seguire la corsa e pernottando sul posto almeno una notte. È una forza attrattiva che conquista soprattutto i giovani: nella fascia tra i 18 e i 34 anni, ben il 32% degli intervistati ammette di aver scelto la destinazione del proprio viaggio dopo averla ammirata durante una tappa del Giro d'Italia". "La bicicletta caratterizza sempre più le vacanze estive degli italiani. È una passione che non si lega solo alle vicende sportive ma che parla di un nuovo modo di vivere le località turistiche più escursionistico, rispettoso dei tempi e della natura. Anche per questo, come Confturismo-Confcommercio rilanciamo la necessità di valorizzare i percorsi all'aria aperta legati al trekking e al cicloturismo come i Cammini", afferma Manfred Pinzger, presidente di Confturismo-Confcommercio.