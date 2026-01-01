Zangrillo, dipendenti Pa civil servant per garantire servizi a tutti

"Forze dell'ordine, organizzazioni di soccorso, volontariato e Vangelo. A unirli, nel mondo che cambia, il compito di fornire servizi alla collettività, secondo i valori espressi nel Vangelo: solidarietà, sussidiarietà, rispetto. Quelli che devono ispirare le persone. A cominciare dai dipendenti della pubblica amministrazione, civil servant con il compito di garantire servizi alla collettività. E noi non dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che facciamo è a favore delle persone. La concordia, la capacità di avere un rapporto virtuoso dipendono essenzialmente da noi". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a Tortona (Alessandria) all'incontro 'Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia', organizzato dalla diocesi e diretto da don Augusto Piccoli, cappellano delle forze dell'ordine. Da oggi è anche consigliere ecclesiastico del ministero della Pubblica amministrazione, avendo accettato la proposta ufficiale del ministro. "Non basta digitalizzare una procedura, se quella resta distante e incomprensibile - aggiunge Zangrillo - La tecnologia può aiutarci, ma il fine resta sempre la persona. Un'amministrazione moderna non è solo quella che funziona meglio, ma che investe sulle persone, rafforza il senso di appartenenza e crea ambienti di lavoro innovativi e stimolanti. Essere presenti con competenza, umanità e senso di giustizia vuol dire offrire più di un servizio, perché si restituisce fiducia. Ed è lì, nei gesti di chi serve, protegge e soccorre, che i valori prendono forma". A colpire il ministro le testimonianze di appartenenti alle forze dell'ordine e volontari, "che oggi ci hanno raccontato come i valori del Vangelo si traducano in fatti operativi, in azioni concrete".