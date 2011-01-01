Alleanza Liguria-Piemonte per promuovere le antiche vie del sale

Le Regioni Liguria e Piemonte sono al lavoro per una promozione condivisa, dello sviluppo del turismo outdoor e della valorizzazione culturale e ambientale dei territori attraversati dalle storiche vie del sale. Lo spiegano gli assessori regionali al Turismo delle due Regioni, Luca Lombardi e Paolo Bongioanni al termine di un incontro con i rappresentanti dei territori coinvolti e l'Associazione antiche vie del sale. "Il progetto, inserito nel percorso di collaborazione tra Liguria e Piemonte in continuità con il protocollo d'intesa siglato lo scorso anno, rappresenta concretamente la visione che le due amministrazioni regionali stanno costruendo insieme verso un obiettivo comune: un turismo capace di unire costa ed entroterra, outdoor, borghi, cultura e identità territoriali - spiega Lombardi -. Le antiche vie del sale dimostrano come la collaborazione tra territori possa generare sviluppo, attrarre finanziamenti e creare nuove opportunità per aree straordinarie che meritano di essere sempre più protagoniste del turismo contemporaneo. I percorsi storici si possono trasformare in un motore concreto di crescita turistica e culturale, capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno". "Sono stato il primo ad avere l'idea di recuperare le antiche strade bianche dei commerci fra Piemonte e Liguria e trasformarle in itinerari turistici outdoor - ricorda Bongioanni -. Da direttore dell'Atl del Cuneese feci nascere ormai più di dieci anni fa l'Alta Via del Sale fra Limone e Monesi, primo esempio di strada turistica regolamentata e pedaggiata d'Europa". Nel corso dell'incontro sono stati presentati i primi strumenti sviluppati nell'ambito del progetto, tra cui un sito web dedicato, una mappa interattiva dei percorsi e l'app realizzata con il Politecnico di Torino dedicata a trekker e cicloturisti, oltre alle prospettive future legate a nuovi bandi europei e programmi di cooperazione transfrontaliera come Interreg Alcotra. Il progetto 'Antiche vie del sale', nato nel 2024 coinvolgendo inizialmente 9 Comuni tra costa ed entroterra ligure, si è progressivamente ampliato fino a coinvolgere 25 Comuni e numerosi partner. In 14 mesi di attività sono stati organizzati 35 eventi con oltre 16 mila presenze complessive, mappati 426 km di sentieri storici e mobilitati oltre 237 mila euro di finanziamenti.