Lo Russo, dopo le unioni civili il matrimonio egualitario

"Le unioni civili sono state la tappa importante di un percorso, ma certamente non il traguardo. Dobbiamo guardare al matrimonio egualitario come un ulteriore punto che consente di incarnare pienamente i valori di cittadinanza e di eguaglianza che sono patrimonio dell'Unione Europea, di cui peraltro oggi celebriamo la festa". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione delle celebrazioni a Palazzo Civico dei dieci anni delle unioni civili, con una cerimonia istituzionale dedicata alle coppie che nel 2016 scelsero di unirsi civilmente. "La Torino che vogliamo - ha detto il primo cittadino - è una città che si impegna quotidianamente affinché tutte e tutte si sentano egualmente rappresentati ed è con questo spirito che ci prepariamo ad accogliere l'Europride il prossimo anno". "Oggi - ha dichiarato il sindaco - celebriamo le prime coppie che si sono unite civilmente a Torino grazie alla Legge Cirinnà e speriamo davvero che questo, come già avviene per le nozze d'oro, possa diventare un appuntamento fisso tra le celebrazioni istituzionali della Città". Per Lo Russo "è un giorno di gioia e di condivisione in cui celebriamo quello che fu un risultato importante, ma anche di lotta e di speranza, perché vogliamo guardare con ottimismo al futuro". L'appuntamento, dal titolo 'Torino, 10 anni di Unioni civili' organizzato in collaborazione con il servizio Lgbt della Città di Torino. È stato poi il momento delle foto ricordo con la consegna di una pergamena commemorativa come riconoscimento simbolico del percorso compiuto e del valore sociale delle unioni civili.