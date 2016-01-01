A Torino 855 unioni civili costituite in dieci anni

Dal 2016 a oggi sono state 855 le unioni civili costituite a Torino. Il dato emerge in occasione dell'appuntamento, dal titolo 'Torino, 10 anni di Unioni civili', organizzato a Palazzo civico per celebrare il traguardo con una cerimonia istituzionale dedicata alle coppie che nel 2016 scelsero di unirsi civilmente. A Torino, fa sapere l'amministrazione comunale, "l'andamento delle unioni civili negli ultimi dieci anni evidenzia un forte avvio nel biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge, con 101 unioni costituite nel 2016 e un picco di 155 nel 2017". Dopo una fase di assestamento, segnata anche dal calo del 2020 (42 unioni, in un contesto condizionato dall'emergenza pandemica), i numeri hanno progressivamente ripreso a crescere fino a raggiungere nuovamente valori elevati negli ultimi anni: 99 unioni nel 2024 e 90 nel 2025. Nel 2023 si registrano 41 trascrizioni di unioni costituite fuori Torino, mentre le trascrizioni estere raggiungono il valore più alto nel 2024 con 38 casi. "Complessivamente, il fenomeno appare stabile e radicato nel tessuto cittadino, mentre il numero degli scioglimenti rimane contenuto, con un massimo di 14 casi nel 2023, a fronte delle decine di nuove unioni costituite ogni anno. Un quadro che conferma come le unioni civili rappresentino oggi una realtà consolidata e significativa".