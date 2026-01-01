Incendio nel Torinese, in fiamme prefabbricato di Città metropolitana

Un incendio è divampato la notte scorsa all'interno di un prefabbricato a Grugliasco, nel Torinese. Il rogo - che era visibile anche a distanza - ha coinvolto dei locali attualmente in stato di abbandono, ma in passato utilizzati da alcune associazioni e di proprietà della Città Metropolitana di Torino. Sul posto, in via Crea, i vigili del fuoco - con 11 squadre e 34 persone, tra professionisti e volontari - per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone all'interno. Sono intervenuti i anche i carabinieri della stazione di Grugliasco, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Italgas. Nel corso della notte l'amministrazione comunale di Grugliasco ha inoltre invitato tramite i social "tutti gli abitanti del Gerbido e delle zone limitrofe a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, come misura precauzionale contro i fumi sprigionati dal rogo".