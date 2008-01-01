Fermato perché senza cintura, aveva appena derubato un parroco

È stata la circostanza che il giovane conducente non indossasse la cintura di sicurezza a indurre gli agenti della polizia stradale di Mondovì (Cuneo), impegnati sull'autostrada A6 Torino-Savona, a fermare il conducente di una Peugeot 2008 di colore nero all'altezza di Carmagnola (Torino), dopo essersi visti sorpassare. La pattuglia era impegnata in un turno pomeridiano. Il fatto che l'automobilista non sapesse giustificare l'utilizzo del veicolo - di proprietà di una ditta - e il suo evidente nervosismo hanno indotto a ulteriori controlli. Nell'abitacolo i poliziotti hanno rinvenuto, sotto una coperta, una vera e propria collezione di oggetti sacri. Calici d'oro, pissidi, croci e reliquie, oggetti dei quali l'uomo non ha saputo spiegare la provenienza. Dalle ricerche i poliziotti sono venuti a conoscenza di un furto ai danni del parroco di Altare, nel Savonese, avvenuto poche ore prima. I carabinieri locali hanno confermato che un uomo si era intrufolato con l'inganno nell'abitazione del sacerdote e aveva asportato diversi oggetti di culto, di grande valore: il parroco aveva cercato di inseguire il ladro, dileguatosi a bordo di un'autovettura nera. Gli agenti hanno quindi sottoposto a fermo il sospettato, portato nel carcere di Cuneo dove si trova tuttora. La sera stessa la refurtiva è stata restituita al sacerdote. Procedono ora le indagini per scoprire se il furto sia stato effettuato su commissione e se vi siano complici.