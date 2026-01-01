Rogo fuori da un capannone, nessun cadavere trovato

"Non è stato trovato alcun cadavere" stamane a Settimo Torinese durante le operazioni di soccorso per un incendio divampato all'esterno di una carrozzeria. La rettifica arriva da Azienda Zero, che aveva inizialmente comunicato il ritrovamento del corpo di una donna nella cascina vicina: la prima versione era stata "frutto di un'informazione sbagliata circolata erroneamente". L'incendio - fanno sapere i vigili del fuoco - coinvolge un'abitazione e un magazzino annesso, in zona corso Piemonte. Le squadre sono al lavoro per contenere le fiamme e limitare i danni, oltre a escludere la presenza di persone coinvolte. Sul posto, dalla mattina, si sono alternate 20 squadre tra personale permanente e volontario, per un totale di oltre 65 unità. Evacuato un palazzo adiacente per la tutela della salute degli occupanti.