Voli a rischio domani per lo sciopero dell'Enav e di Easyjet

n arrivo nuovi scioperi per il settore dei trasporti. Domani, lunedì 11, sono state proclamate mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano, in particolare, i servizi dell'Enav-Ente nazionale assistenza al volo, e i voli Easyjet, in sciopero dalle 10 alle 18. Come riportato nel calendario degli scioperi pubblicato sul sito del Mit, il 18 maggio c'è lo stop generale dei sindacati di base Usb: il personale delle attività ferroviarie si fermerà dalle 21 del 17 alle 20.59 del 18, per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà alle 22 del 17 e per la sanità da inizio primo turno del 18 alla fine dell'ultimo. Il 25 maggio iniziano poi i quattro giorni di mobilitazione, fino al 29 maggio, dell'autotrasporto delle merci, con il fermo dei mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale proclamato da una decina di associazioni d'impresa. Il 29 maggio arriva un altro sciopero generale di sindacati autonomi e di base Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese e Si Cobas. Scioperi territoriali di rilievo riguarderanno, infine, l'azienda municipale dei rifiuti di Roma, l'Ama, l'11 maggio e il trasporto pubblico locale a Milano, Monza e Brianza il 15 maggio, a Bari e a Palermo il 18 maggio e a Napoli il 20 maggio. In sciopero anche gli appalti ferroviari Euro&Promos in Toscana il 15 maggio e quelli di Copernico in Emilia Romagna il 26.