Piemonte, sei stage retribuiti per universitari e neolaureati a Bruxelles

La Regione Piemonte propone una nuova selezione per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di quattro mesi da svolgersi presso l'Ufficio di Bruxelles dal primo settembre prossimo. Gli stagisti saranno chiamati a partecipare alle attività svolte quotidianamente in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei e fungeranno da supporto ai funzionari dell'Ufficio di Bruxelles. Le domande vanno presentate entro il 2 giugno prossimo. Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un'indennità di 1.000 euro lordi mensili, ai curriculari un rimborso spese forfettario mensile di pari importo. Ad entrambe le tipologie verrà anche assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro. "L'obiettivo di questi tirocini - dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - è offrire a chi verrà prescelto la possibilità di venire in contatto con le strutture comunitarie, consolidare una formazione specifica e favorire una maggior conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal settore delle politiche europee, aumentare la conoscenza dell'Unione Europea e delle sue attività verso il territorio. È sempre più importante favorire la creazione di professionalità idonee a lavorare nelle strutture dell'Unione Europea, a fronte della sua crescente centralità nelle politiche pubbliche e internazionali. È un'occasione che offriamo ai nostri giovani e al nostro Piemonte". Si tratta dell'ottava selezione proposta dalla Regione: da quelle precedenti, che hanno riscontrato centinaia di iscritti, sono stati scelti 42 tirocinanti, 28 donne e 14 uomini, tutti provenienti dall'Università di Torino.