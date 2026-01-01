Adunata degli alpini, sfilata aperta dalla Brigata Taurinense

La grande sfilata degli alpini per la 97ma adunata di Genova è stata aperta dai reparti piemontesi, con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la Bandiera di Guerra del 2/o Reggimento alpini di Cuneo con due compagnie e una terza compagnia del Centro addestramento alpino di Aosta. La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense ha scandito il passo e richiamato le tradizioni, la storia e lo spirito di corpo delle penne nere. Dietro di lei la Bandiera di Guerra del 2/o Reggimento Alpini, a simbolo "dell'onore, della storia e del sacrificio del reparto". Decorata per il valore dimostrato nel corso della propria storia operativa, la bandiera rappresenta idealmente tutti gli alpini che, nel tempo, hanno servito il Paese nelle operazioni militari, nelle missioni internazionali e nelle attività di soccorso e supporto alla popolazione. I militari hanno sfilato con dotazioni ed equipaggiamenti tipici utilizzati nelle attività alpinistiche in ambiente montano. Ha chiuso lo sfilamento degli alpini in armi una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e graduati delle Truppe Alpine in servizio.