Rossomando (Pd), favorevole a Zes in Piemonte

"Recentemente in Senato abbiamo manifestato parere favorevole all'istituzione di una Zona economica speciale in Piemonte. Oggi all'assemblea di Confesercenti di Torino e provincia è stata presentata la proposta di una legge popolare per le 'Zone economiche speciali di prossimità' a sostegno degli esercizi commerciali e per contrastare la desertificazione commerciale. Una proposta che appoggeremo perché va nella direzione del sostegno agli esercizi commerciali di prossimità, che rappresentano un presidio di socialità, oltre che di sicurezza urbana, in una visione di città a misura di persona". Lo dichiara in una nota la vicepresidente dem del Senato Anna Rossomando.