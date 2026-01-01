Incendio a Settimo, fiamme dalla casa di un accumulatore di rifiuti

Spente le fiamme a Settimo Torinese, in via Ceres, dove in mattinata un vasto incendio ha interessato un'abitazione e il cortile di un capannone, all'interno del quale sono bruciati rifiuti e masserizie. A quanto si apprende il rogo è partito da un alloggio dove vive un pensionato, rimasto illeso, già noto come accumulatore di rifiuti. Nel corso delle operazioni dei vigili del fuoco si è reso necessario evacuare una dozzina di famiglie residenti in un palazzina di fronte al cortile: probabilmente potranno rientrare nelle rispettive abitazioni solo in serata. Il personale tecnico di Arpa Piemonte è sul posto per effettuare i rilievi sulla qualità dell'aria: "Le misure mediante strumentazione portatile, per la determinazione dei composti organici volatili, hanno evidenziato valori variabili - spiega l'agenzia regionale in una nota - in particolare, nella zona prossima all'incendio si sono registrate concentrazioni di 2200 ppb (parti per bilione), in piena zona di ricaduta. Allontanandosi dalla zona dell'evento, i valori si stabilizzavano, fino a registrare nei pressi dell'Istituto scolastico 8 marzo, in via Leinì, valori ascrivibili al fondo ambientale". In queste ore, "anche attraverso il posizionamento del campionatore ad alto volume", proseguiranno i rilievi "per la determinazione delle diossine".