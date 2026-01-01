United Colors of Lega

Dicono che… più che una lista della Lega sembri il catalogo partenze di un terminal internazionale. E non perché a Valenza i candidati prendano il volo. Il problema, sussurrano nel centrodestra, è capire semmai dove finisca il Carroccio di Matteo Salvini e dove inizi il corso accelerato di multiculturalismo applicato. A far sobbalzare più d’un leghista col rosario identitario in tasca sarebbe stata la lista presentata nella città dell’oro: incompleta – quindici candidati invece dei sedici previsti – ma soprattutto parecchio cosmopolita. Basta leggere i nomi per far venire un mancamento ai reduci di Pontida: Zyber Faruku, Svetlana Miroshnik, Manuel Hysa, Matilda Uku e Abdelsalam Ramadan Abdelghafar Hagag. Altro che “prima il Nord”: qui pare direttamente “United Colors del Carroccio”. Ma il capolavoro, raccontano i più perfidi, sarebbe il santino elettorale del candidato Hagag. Slogan: “Inclusione ed accoglienza”. Una roba che se la legge Salvini rischia un coccolone. Anche perché appena un mese fa il Capitano sfilava a Milano invocando la remigrazione, mentre nel frattempo i suoi amministratori sembrano impegnati a organizzare il controfestival dell’integrazione felice. Del resto non si può neppure dire che Valenza sia un caso isolato. A Vigevano il leader leghista è già stato costretto a sconfessare i suoi dopo l’arruolamento di due esponenti della comunità islamica, uno dei quali avrebbe persino inneggiato ad Allah in un volantino elettorale. A Gattinara, invece, il segretario provinciale vercellese della Lega Daniele Baglione ha pensato bene di inaugurare un centro culturale islamico proprio nel giorno della manifestazione milanese sulla remigrazione. Tempismo che potrebbe costare caro all’ambizioso dirigente piemontese.

E dire che nella città dell’oro il Carroccio aveva già dovuto ingoiare il diktat di Fratelli d'Italia sulla mancata ricandidatura del sindaco uscente Maurizio Oddone. Il primo cittadino correrà comunque per un posto in consiglio comunale, ma nel frattempo, raccontano, più che la Lega di Salvini sembra la succursale piemontese delle Nazioni Unite.