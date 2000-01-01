"Be different", convention Banca Mediolanum a Torino

Apre oggi a Torino, con il titolo di 'Be different', la convention annuale di Banca Mediolanum a Torino. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l'ad Massimo Doris ha fornito la propria visione dell'impatto dell'intelligenza artificiale. "La mia visione è questa: l'intelligenza artificiale è arrivata ed è qua per restare" e "in questo sicuramente può essere applicata. Chiunque decida di non farlo, nel giro di non molti anni si troverà fuori dal mercato. Però non lo stravolgerà, secondo me, a livello di quello che si pensa. Un po' come è stato Internet negli anni 2000. Quando è arrivato Internet", ha spiegato Doris, "tutti lo adottarono. Le banche tradizionali sono sempre qui". Anche se "certo, chi avesse deciso 'io internet non lo voglio' oggi non esisterebbe più, non esiste più. Quindi l'Ai devi abbracciarla. Però io sono convinto che l'essere umano in questo settore continuerà a fare la differenza". Per questo "io sono convinto che deve essere usata, la useremo per diventare più efficienti all'interno della banca, per dare strumenti migliori ai nostri family banker, per dare strumenti migliori direttamente ai nostri clienti. Ma la differenza continueranno a farla le persone". Citando il direttore commerciale di Mediolanum, Stefano Volpato, Doris ha detto che l'Ia "non è lì a metterti una mano sulla spalla quando sei preoccupato, o dirti calma quando sei euforico", al contrario del "family banker".