Cuneo candidata Adunata Alpini, Robaldo "Provincia ospiterà comitato"

"Siamo davvero felici e daremo tutto il supporto possibile alla sezione Ana di Cuneo per l'organizzazione dell'Adunata nazionale. Il palazzo della Provincia ospiterà il lavoro del comitato organizzatore che qui avrà sede, sale e strumenti a disposizione". Lo dichiara Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, commentando la notizia della candidatura del capoluogo come sede ospitante dell'Adunata nazionale degli Alpini per il 2030. "Saremo al loro fianco così come lo saranno le sezioni sorelle Ceva, Saluzzo e Mondovì (con quest'ultima che ospiterà il raduno del raggruppamento Nord Ovest nel 2028)", aggiunge. Il presidente Robaldo ricorda che "il cuneese è la famiglia degli Alpini da sempre e sempre lo sarà: lo ha dimostrato ancora nell'estate 2025 quando, con una enorme mobilitazione, migliaia di cuneesi hanno donato al secondo Reggimento il materiale che i militari hanno poi portato con sé nella missione in Libano per alleviare le sofferenze di quella popolazione. E continua a dimostrarlo ogni giorno attraverso il volontariato e l'operatività di migliaia di soci dell'Ana delle quattro Sezioni e delle decine di gruppi disseminati in tutta la Granda".