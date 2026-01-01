Simula una rapina per tenersi l'incasso, corriere denunciato nel Torinese

Simula una rapina per tenersi l'incasso della giornata: un 52enne di Chivasso è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano, nel Torinese. Si tratta di un corriere di una società di trasporti e logistica, che, secondo le ricostruzioni investigative, lo scorso 13 marzo ha simulato di essere stato vittima di una rapina ad opera di uno sconosciuto, per potersi garantire l'incasso delle consegne della giornata lavorativa, pari a 1.680 euro. L'uomo ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato in via Udine a Volpiano, mentre era intento a effettuare delle consegne. Ai militari ha raccontato di essere stato affrontato da un individuo a volto coperto che, dopo averlo colpito con un'arma da taglio all'addome, si era impossessato del borsello contenente il denaro. I dubbi degli investigatori, oltre che dalla ferita di lieve entità, sono emersi dall'analisi delle videocamere di sorveglianza di alcune abitazioni private che hanno smentito la versione fornita dalla presunta vittima. Il corriere è stato così denunciato per simulazione di reato alla procura di Ivrea che ha coordinato le indagini.