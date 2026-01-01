Al via lo sciopero dei controllori Enav, voli a rischio

Voli a rischio oggi per lo sciopero dell'Enav, l'Ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo di Roma interrompono l'attività dalle 10 alle 18. L'impatto sarà diretto praticamente su tutti i voli sia in partenza che in arrivo nel Centro Italia, ma anche in sorvolo. Stesse modalità anche per il personale di Enav Napoli, fermi per 8 ore, sempre dalle 10 alle 18. Nella capitale scioperano poi gli addetti di Adr Security: il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino si asterrà dal lavoro per 4 ore, dalle 12 alle 16. Il blocco interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano. All'aeroporto di Palermo è in programma un'agitazione di 4 ore, dalle 12 alle 16, del personale delle società Gh Palermo, Asc Handling, Aviapartner Palermo. Previsto infine anche uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, dei piloti e degli assistenti di volo di Easyjet. In conseguenza dello stop Enav Ita Airways ha già comunicato che proprio "a seguito della proclamazione di azioni di sciopero della durata di 8 ore che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia, si è vista costretta a cancellare circa il 38% del proprio operativo". La compagnia invita pertanto tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, "a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Stato del volo, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".