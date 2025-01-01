ECONOMIA DOMESTICA

Iren: ricavi in calo del 13,3%, utile -5%

La multiutility chiude il primo trimestre in flessione per effetto della frenata energetica e della discesa delle commodity. Margine operativo stabile a 418 milioni grazie a reti, acqua e rifiuti. Investimenti per 190 milioni e debito in lieve diminuzione

Meno ricavi, ma conti ancora solidi. È questa, in estrema sintesi, la fotografia del primo trimestre 2026 di Iren, la multiutility quotata a Piazza Affari che opera nei settori energia, acqua, ambiente e teleriscaldamento. Il gruppo archivia i primi tre mesi dell’anno con un fatturato in netto calo, frenato soprattutto dalla discesa dei prezzi energetici e dalla riduzione dei volumi venduti, ma riesce comunque a mantenere stabile la redditività operativa grazie alla crescita delle attività regolamentate e al contributo del business rifiuti.

I ricavi consolidati si fermano a 1,814 miliardi di euro, in diminuzione del 13,3% rispetto ai 2,093 miliardi dello stesso periodo del 2025. Un arretramento che, spiegano dal gruppo, è legato soprattutto alla filiera energetica: oltre 50 milioni di minori entrate derivano infatti dalla riduzione dei prezzi delle commodity, mentre più di 200 milioni sono riconducibili a un calo dei volumi delle forniture energetiche. In flessione, per circa 30 milioni, anche il comparto dell’efficienza energetica.

Ridotto il giro d'affari

Fuori dal gergo finanziario significa che Iren ha venduto energia a prezzi più bassi e in quantità inferiori rispetto a un anno fa. Una dinamica che ha inevitabilmente ridotto il giro d’affari, senza però compromettere la capacità del gruppo di generare margini.

Il Margine operativo lordo (Ebitda) si attesta infatti a 417,8 milioni di euro, praticamente invariato rispetto ai 418,5 milioni del primo trimestre 2025 (-0,2%). A sostenere il risultato sono state soprattutto le attività regolamentate – cioè quei business con ricavi più stabili e prevedibili, come reti elettriche, gas e ciclo idrico – oltre alle sinergie industriali e al recupero di redditività degli impianti di trattamento dei rifiuti.

A pesare, invece, è stata la debolezza della filiera energetica, stretta tra una concorrenza sempre più aggressiva nella vendita di energia e la minore produzione idroelettrica causata da interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti.

Utile in frenata e debito sotto controllo

L’utile netto attribuibile agli azionisti scende a 129 milioni di euro, in calo del 5% rispetto ai 135,4 milioni del primo trimestre 2025. Una diminuzione dovuta soprattutto all’aumento degli ammortamenti e agli accantonamenti effettuati nel fondo svalutazione crediti.

Sul fronte finanziario arriva però uno dei segnali più osservati dagli investitori: l’indebitamento finanziario netto cala leggermente, attestandosi a 4,177 miliardi di euro (-1% rispetto a fine 2025). Un dato significativo perché ottenuto nonostante il forte piano di investimenti. Il gruppo sottolinea infatti che il flusso di cassa operativo, pari a 257 milioni di euro, ha coperto integralmente gli investimenti del trimestre, senza aggravare il debito.

A dare una mano anche la cessione di una prima tranche di crediti fiscali legati all’ecobonus e al superbonus, per un valore di 54 milioni di euro.

Investimenti e transizione verde

Gli investimenti tecnici raggiungono quota 190 milioni di euro, in crescita del 3%, e si concentrano soprattutto sulle reti energetiche, sul ciclo idrico integrato, sui progetti informatici e sul settore ambientale. Quasi il 95% delle risorse è stato destinato ai territori storici di riferimento del gruppo.

Sempre più centrale anche il capitolo sostenibilità. Iren evidenzia che il 62% degli investimenti risulta allineato alla Tassonomia europea, cioè ai criteri Ue sugli investimenti sostenibili. Cresce inoltre la capacità rinnovabile installata, salita di 243 megawatt (+12%) grazie all’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico di Noto e di un nuovo sito in provincia di Bologna.

Migliorano anche gli indicatori ambientali: la raccolta differenziata sale al 71,4%, quasi due punti percentuali in più rispetto a un anno fa, mentre i volumi teleriscaldati aumentano del 2% raggiungendo 115 milioni di metri cubi. In crescita del 3% anche il risparmio energetico generato dai prodotti e servizi del gruppo.

A fine trimestre i dipendenti salgono a circa 11.600 unità, dopo 145 nuove assunzioni effettuate nei primi tre mesi dell’anno.

La sfida del 2026

Il presidente esecutivo Luca Dal Fabbro insiste soprattutto sul rafforzamento delle attività più stabili: “I dati confermano basi solide per la crescita”, sottolinea, evidenziando come il 73% dell’Ebitda provenga ormai da business regolati o semi-regolati, quindi meno esposti alle oscillazioni del mercato energetico.

L’amministratore delegato Gianluca Bufo parla invece di “performance operativa solida”, sostenuta dalla crescita organica, dalle sinergie industriali e dal recupero di marginalità nel trattamento rifiuti. E guarda già alla seconda parte dell’anno, quando il gruppo si aspetta un miglioramento della filiera energetica dopo un avvio condizionato dalla minore produzione idroelettrica e dalla forte competizione commerciale.

La guidance per il 2026 viene confermata: Iren punta a una crescita dell’Ebitda intorno al 4%, investimenti vicini al miliardo di euro – circa 950 milioni – e un rapporto tra debito netto ed Ebitda stabile attorno a 3,1 volte, livello considerato sostenibile per una multiutility in forte fase espansiva.

Il mercato, almeno nell’immediato, ha reagito con prudenza: il titolo in Borsa segna un calo.