Scuola, lunedì 14 settembre prima campanella in Piemonte

Inizierà lunedì 14 settembre prossimo l'anno scolastico 2026/2027 in Piemonte, per terminare giovedì 10 giugno 2027 (mercoledì 30 giugno per le scuole dell'infanzia). Saranno 206 i giorni di attività didattica per gli istituti che prevedono lezioni dal lunedì al sabato, 173 per quelli che svolgono le attività dal lunedì al venerdì. Il calendario scolastico è stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessora all'istruzione e merito Daniela Cameroni. Le scuole saranno chiuse il 7 e l'8 dicembre per la festa dell'Immacolata. Le vacanze di Natale si protrarranno da martedì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio, con rientro in aula previsto per giovedì 7 gennaio. Per Carnevale gli alunni rimarranno a casa da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 febbraio, e da da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo per le vacanze di Pasqua. Nessun ponte il prossimo anno per il Primo maggio, che cadrà di sabato e sarà quindi un giorno singolo di sospensione. Anche mercoledì 2 giugno, per la festa della Repubblica, gli studenti non andranno a scuola. Un ulteriore giorno di sospensione è previsto se la festa del Santo Patrono cadrà in un giorno in cui è prevista l'attività didattica. "È un calendario costruito con attenzione, equilibrio e buon senso, mettendo al centro studenti, famiglie e personale scolastico - ha dichiarato Cameroni-. La scuola resta il primo grande investimento sulla nostra comunità e sui giovani: è lì che si costruiscono opportunità e consapevolezze. Continueremo a lavorare per valorizzare gli studenti, mettendo al centro un'istruzione sempre più solida e moderna".