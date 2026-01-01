Recuperati un alloggio e un garage occupati abusivamente a Torino

"Prosegue l'azione della nostra polizia locale sul tema delle occupazioni abusive delle abitazioni di edilizia sociale. Grazie al prezioso intervento di mediazione svolto dagli agenti del reparto Informativo Sicurezza e Integrazione questa mattina sono stati recuperati un appartamento e un garage in via degli Abeti, nel quartiere Falchera, che erano da tempo occupati abusivamente". A dirlo l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Città di Torino Marco Porcedda, sottolineando che "saranno così restituiti ad Atc, per essere messi a disposizione delle famiglie che sono regolarmente in lista d'attesa per una casa". Porcedda ricorda che "gli ultimi dati disponibili confermano una riduzione complessiva del fenomeno anche grazie all'azione puntuale messa in campo: salgono a 13, con questo, gli appartamenti recuperati dall'inizio dell'anno che sono così tornati nel circuito delle regolari assegnazioni. Continueremo a monitorare le criticità, senza proclami - conclude l'assessore - consapevoli che servano un lavoro e un'attenzione costanti per produrre risultati concreti".